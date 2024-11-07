Afrika penguenlerini bekleyen tehlike! Önlem alınmazsa soyları tükenebilir

Dünyada yalnızca Güney Afrika ve Namibya kıyılarında yaşayan Afrika penguenlerinin 21. yüzyıl başında 100 binleri bulan sayısı, son 25 senedir yaşanan keskin düşüşle 10 bin seviyesine geriledi.

Beşeri ve iklimsel faktörlerin etkisiyle yaşanan bu düşüşün önlenememesi halinde, Afrika kıtasına ait tek penguen neslinin gelecek 10 yıl içerisinde yok olacağı öngörülüyor.

Güney Afrika Kıyı Kuşlarını Koruma Vakfı (SANCCOB) Araştırma Birimi Direktörü Dr. Katta Ludynia, AA muhabirine, Afrika penguenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- "BALIKÇILAR VE AFRİKA PENGUENLERİ, AYNI YİYECEK KAYNAĞI İÇİN DOĞRUDAN REKABET HALİNDE"

Ludynia, nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında gösterilen Afrika penguenlerine ilişkin, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında Afrika pengueninin çok kritik derecede tehlike altında olarak sınıflandırılmasıyla karşılaşabiliriz. Bunun nedeni Afrika pengueni popülasyonunda sürekli olarak görülen dramatik düşüştür." ifadelerini kullandı.

Afrika penguenleri için en büyük tehlikenin "gıda yetersizliği" olduğunu belirten Ludynia, "Penguenler çoğunlukla sardalya ve hamsi ile beslenir ama bu balık stokları da azalıyor." dedi.

Ludynia, penguenlerin okyanusta yeterli yiyecek bulamamasından duydukları endişeyi dile getirerek, "Bu, kısmen balık stoklarını, balık hareketlerini etkileyen çevresel değişikliklerden ve yüksek balıkçılık baskısından kaynaklanmaktadır. Güney Afrika'da balıkçılık endüstrisinde hamsi önemli yer tutuyor. Balıkçılar ve Afrika penguenlerinin aynı yiyecek kaynağı için doğrudan rekabet halinde olması endişe verici." diye konuştu.

- "SON MODELLEME, AFRİKA PENGUENİNİN NESLİNİN 2035'E KADAR TÜKENECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Yapılan son sayımlara işaret eden Ludynia, şunları kaydetti:



"Bu yıl yapılan sayım Güney Afrika'da 8-9 bin civarında penguen çifti kaldığını gösteriyor. Küresel olarak 10 bin seviyesine kadar geriledik. Afrika penguenlerinin ürediği bir diğer yer olan Namibya'da çok az penguen kaldı. Bu sayılar endişe verici. Sadece 20-25 yıl önce tek bir adada 20 binden fazla üreyen çiftimiz vardı, şimdi ise tüm vahşi doğada 10 bin üreyen çiftimiz kaldı. Sayıları azalmaya devam ediyor ve bu eğilimden son derece endişeliyiz. Son modelleme, durum değişmezse Afrika pengueninin neslinin 2035'e kadar tükeneceğini gösteriyor."

- PETROL SIZINTILARI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Petrol sızıntılarının da penguen nüfusunun kırılmasında önemli bir faktör olduğuna değinen Ludynia, "Neyse ki son yıllarda petrol sızıntıları vakalarının hızla azaldığını görüyoruz. İklim değişikliğinden kaynaklı aşırı hava olayları da penguen nüfusunu olumsuz etkiliyor. Sıcak hava dalgaları veya sel gibi aşırı hava olayları, penguenlerin yumurtaları ve yavruları terk etmesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'nın önde gelen hayvan koruma sivil toplum kuruluşları arasında yer alan SANCCOB'un 1968'den beri penguen türünün korunması, terk edilmiş penguen yavrularının büyütülüp doğaya salınması ve eğitim-araştırma faaliyetleri yürüttüğünü aktaran Ludynia, Afrika penguenlerinin soyunun korunmasına destek olmak isteyenleri 6 hafta ile 1 yıl arasında değişen gönüllülük programlarına katılmaya davet etti.

Katta Ludynia, sözlerini "Bu programlar penguenleri beslemeyi, rehabilitasyona yardımcı olmayı, temizliği, yemeği hazırlamayı, bu kuşların vahşi doğaya nasıl geri salındığını görmeyi ve bu türü kurtarmada gerçekten bir fark yaratmayı içerecektir." diye tamamladı.

