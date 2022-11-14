Afrika ülkelerinden İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı

Afrikalı liderler, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı dileğinde bulundu.

Senegal Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Macky Sall, Twitter'dan yayımladığı mesajında, patlamayı şiddetle kınadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına baş sağlığı diledi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari de sivilleri hedef alan bu "alçak" saldırıyı en güçlü şekilde kınadığının altını çizerek, "Nijerya hükümeti ve halkının duaları, öldürülen masum insanların aileleri ve yakınlarıyla birlikte. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Mahmud, Somali'nin, terörle mücadelede Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu bir kez daha anımsattı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Burhan, teröre karşı Türkiye'nin yanında oldukları mesajını iletti.