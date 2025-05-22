Afrika ülkesi Türkiye'nin radarında: Bir dizi alanda işbirliğini geliştirme imkanımız var

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Moritanya temasları kapsamında Türkiye-Moritanya 1. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katıldı, Moritanya Yükseköğretim Bilimsel Araştırmalar Bakanı Yacoub Ould Moine ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Tekin, Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Moritanya'da bulunmaktan ve Türkiye-Moritanya ilişkilerini geliştirmek için görevlendirilmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Moritanya'nın saygı duydukları, ilişkileri geliştirmek istedikleri, değer verdikleri bir ülke olduğunu vurgulayan Tekin, şunları söyledi:

"Sadece son yıllarda karşı karşıya bulunduğumuz bu ilişkinin düzeyini gösteren olaylar açısından baktığımızda bu ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren iki örnek vereyim. 2016 yılında Türkiye'de yaşanan darbe girişiminden hemen sonra Türkiye'ye destek veren ilk ülkelerden biri Moritanya olmuştu. Aynı şekilde 6 Şubat 2023'te yaşadığımız depremlerde ülkemize baş sağlığı dileyen ilk ülkelerden biri Moritanya olmuştu. Dolayısıyla biz Moritanya'yı iyi günde kötü günde dost ve kardeş bir ülke olarak görüp ilişkilerimizi bu anlamda geliştirmek isteriz."

"BİZE DÜŞEN, İLİŞKİLERİ BİR İLERİ AŞAMAYA TAŞIYABİLMEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani'nin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli teşviklerde bulunduklarını vurgulayan Tekin, bu imkanları sonuç alacak ilişkilere dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi.

İşbirliğini geliştirebilecekleri çok sayıda başlığın olduğuna dikkati çeken Tekin, "Moritanya ile balıkçılıktan tarım ve hayvancılığa, ulaştırma ve lojistikten eğitim, yükseköğretime kadar bir dizi alanda işbirliğini geliştirme imkanımız var. Bize düşen, iki ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ve siyasi iradesinin bizi yönlendirdiği ve iki ülkenin topluluklarının milletlerinin kardeşlik hukuklarını geliştirecek bir şekilde bu ilişkileri bir ileri aşamaya taşıyabilmek." şeklinde konuştu.

Daha sonra Tekin ve Moine, 1. Karma Ekonomi Komisyonu toplantılarında alınan kararları ve mutabık olunan başlıkları imzaladı. Bakanlar, mesleki ve teknik eğitim alanına ilişkin işbirliği protokolüne de imza attı.

İmzaladıkları metinlerin iki kardeş millet ve devlet için hayırlara vesile olmasını temenni eden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ekonomik, ticari ve kültürel açıdan işbirliklerimizi daha üst noktalara taşınmasını arzu ettiğimiz hükümlerin yer aldığı metinleri imzaladık." diyen Bakan Tekin, söz konusu metinlerin içinde karşılıklı olarak iki ülkenin ticaret hacminin artırılmasının da bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'ye döndükten sonra imzaladıkları metinlerin gerektirdiği adımları bir an önce atacaklarını dile getiren Tekin, ev sahipliği için Bakan Moine ve heyetine teşekkür etti.