Bu yıl Cibuti'nin ev sahipliğini yaptığı Türkiye-Afrika Ortaklığı Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın basın toplantısında, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin artırılması ve İsrail'in Filistin'deki saldırıları ele alındı. Toplantının ardından konuşan Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Afrika ve Türkiye arasındaki ortaklığın 16 yıldır devam etmekte olduğunu ifade ederek, "Ortak bildiride fark ettim ki çok kilit alanlarda başarılar elde etmişiz. Bu da 2023-2026 eylem planının temelini oluşturuyor, ki bunlar Afrika birliğinin 2063 gündemiyle de uyumlu" ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN, EL-BAUR İLE GÖRÜŞTÜ

Zirveye katılan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Tahir El-Baur, geçtiğimiz Pazar günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Libya-Libya diyalog sürecini ilerletme çabalarını artırma konusunda anlaştıklarını ifade ederken, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun çabalarına desteklerini yinelediler.

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, El-Baur ve Fidan görüşmede, Türkiye ile Afrika arasındaki önemli ortaklık düzeyinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

FİLİSTİN VE SUDAN VURGUSU

El-Baur ve Fidan, Filistin halkına yönelik devam eden İsrail soykırımına karşı Arap ve İslam ülkelerinin çabalarının birleştirilmesinin ve Sudan'da kötüleşen insani koşullar ışığında Sudan halkına destek verilmesinin gerekliliğini vurguladı.

İki ülke ve bölge halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerin sürdürülmesi ve tutumların güçlendirilmesi yönündeki beklentilerini dile getirdiler.

2026 TALEBİNDE BULUNDULAR

Libya basınında yer alan habere göre El-Baur ayrıca zirvede, Libya'nın 2026 yılında dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıklayarak, zirvenin başarısı için uygun koşulları sağlama konusunda Trablus'un kararlılığını vurguladı.

En son zirve, 16-18 Aralık 2021'de İstanbul'da yapıldı. Bir sonraki zirvenin ise 2026'da bir Afrika ülkesinde düzenlenmesi öngörülüyor.