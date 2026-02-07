İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Afrika ülkesinden Türkiye ile ittifak mesajı: Güvenlikten ticarete yeni cephe

Afrika ülkesi Nijerya, Türkiye ile başta güvenlik olmak üzere göç yönetimi, sınır kontrolü ve kolluk kapasitesinin geliştirilmesi alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor. Nijerya İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo, iki ülke arasındaki ortaklığın ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarılmasını beklediklerini açıkladı.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 19:11 - Güncelleme:
Nijerya İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo, Türkiye ile Nijerya arasında güvenlik başta olmak üzere çok boyutlu işbirliğinin derinleştirileceğini bildirdi.

Bakan Tunji-Ojo, Nijerya İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 27 Ocak'ta Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Tunji-Ojo, Türkiye ile Nijerya arasında güvenlik başta olmak üzere çok boyutlu işbirliğinin derinleştirileceğini belirtti.

Tunji-Ojo, Türkiye ile özellikle güvenlik, göç yönetimi, sınır kontrolü ve kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi konularında işbirliği ve kurumsal işbirliği alanlarında daha yakın koordinasyon hedeflendiğini ifade etti.

Ortak çabaların aynı zamanda ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefini destekleyeceğini vurgulayan Tunji-Ojo, işbirliğinin açık uygulama çerçeveleri, hesap verebilirlik ve ölçülebilir sonuçlar üzerine inşa edildiğini kaydetti.

Tunji-Ojo, söz konusu ortaklığın Nijerya'nın ulusal güvenliğini güçlendirmesi, sınır aşan suçlarla ve düzensiz göçle mücadeleyi desteklemesinin beklendiğini belirtti.

İki ülke arasında yapılan anlaşmaların ticaret, teknoloji transferi ve beceri geliştirme alanlarında yeni fırsatlar oluşturmasının öngörüldüğünü aktaran Tunji-Ojo, mutabakatları somut kazanımlara dönüştürme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Tunji-Ojo, bu sürecin ekonomik büyümeyi teşvik etmesi, kamu güvenini artırması, daha güvenli ve müreffeh bir gelecek inşasına katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

