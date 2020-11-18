İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2020 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7147
  • EURO
    9,1697
  • ALTIN
    464.658
  • BIST100
    1276.87
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afrika'da gizemli hastalık paniği! 50 kişi yaşamını yitirdi
Güncel

Afrika'da gizemli hastalık paniği! 50 kişi yaşamını yitirdi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi eyaletinde 'teşhis konulamayan hastalık' nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 25-40 yaşları arasında olduğunu aktaran Alewo, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

AA18 Kasım 2020 Çarşamba 15:50 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:50
ABONE OL

Kogi eyaletine bağlı Olamaboro Bölgesi Meclis Üyesi Ujah Anthony Alewo, yaptığı açıklamada, eyaletin Etteh bölgesinde henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin 25-40 yaşları arasında olduğunu aktaran Alewo, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

Alewo, ölümlerin sebebini bulmak için araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Nijerya'nın Delta ve Enugu eyaletlerinde geçen ay ortaya çıkan gizemli hastalığın ise yapılan araştırmalarda sarı humma olduğu tespit edilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.