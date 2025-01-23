Afrika'da stratejik nokta Türklere geçecek telaşı! Türkiye'nin kritik adımı korkuttu

Türkiye ile Somali, son yıllarda altyapı ve savunma alanında birçok projeye imza atarken, Somali ile hidrokarbon arama çalışmaları ise devam ediyor. İki ülke arasında ilişkilerin hızla gelişme kaydettiğini ifade eden yabancı basın, roket tesisinin tam konumu bilinmemekle birlikte, Somali'nin konumunun roket fırlatmak için mükemmel olduğunu çünkü olası enkazın doğrudan Hint Okyanusu'na düşeceğini ve ülkenin kritik öneme sahip stratejik bir konumda yer aldığını belirtti.

Somali'deki Türk uzay yatırımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki stratejik önceliğine somut bir cevap taşıdığını belirten yabancı basın, Türkiye'nin bir uzay ülkesi olmak ve Afrika Boynuzu'na yatırım yapmak için hareket ettiğini aktardı. Haberde, uzay konusunda Türkiye'nin, 2021'de başlayan ve uydu sistemi geliştirme veya uzay üssü oluşturma gibi iddialı hedefleri olan 10 yıllık bir planla meşgul olduğu ve ilk kez bir Türk vatandaşının 2024'te uzay deneyimi yaşadığına vurgu yapıldı.

"Doğu Afrika ülkesindeki Türk varlığına gelince, Ankara sağlık ve eğitimin yanı sıra savunma ve hidrokarbon aramakta dahil olmak üzere çeşitli sektörlere yatırım yaptı" denilen haberde, Türk ordusunun 2017'den beri TURKSOM eğitim üssünde Somali güçlerini eğittiği, Ankara ve Mogadişu'nun Ağustos 2024'te Türk Petrollerine Somali karasularının 15.000 km2'sinden fazlasını arama hakkı veren bir anlaşma imzaladığı ifade edildi. Türkiye'nin ayrıca, Etiyopya'nın Somaliland'ın, bağımsızlığını tanıması karşılığında 20 km'lik kıyı şeridini kiralayan bir anlaşma imzalamasının ardından, Somali ve Etiyopya arasındaki çatışmada arabulucu olarak yer aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Mahmud'un açıklamalarına yer verilen haberde, "Ben şahsen Somali'nin Türk uyduları için bir fırlatma rampasına ev sahipliği yapmasının, projenin yaratacağı milyarlarca dolar ve fırsatlardan daha önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzandığı belirtilen haberde, hem Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği hem de Ankara'daki Somali Büyükelçiliğinin resmi olarak 1979'da açıldığı vurgulandı. Türk temsilciliği, iç savaş nedeniyle 20 yıl kapalı kaldıktan sonra 2011'de yeniden açılmıştı.