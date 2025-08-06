İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6529
  • EURO
    47,4651
  • ALTIN
    4401.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afrika'da Türkiye rüzgarı esmeye devam ediyor! Yeniden imar için gözleri Ankara'da
Güncel

Afrika'da Türkiye rüzgarı esmeye devam ediyor! Yeniden imar için gözleri Ankara'da

İç savaşın sürdüğü Sudan'da Egemenlik Konseyi Üyesi İbrahim Cabir, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ile Türkiye'nin Sudan'ın yeniden imar sürecindeki rolünü görüştü. Cabir görüşmede, Türkiye'nin Sudan'a yönelik çeşitli alanlardaki destekleyici tutumunu övdü.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 23:29 - Güncelleme:
Afrika'da Türkiye rüzgarı esmeye devam ediyor! Yeniden imar için gözleri Ankara'da
ABONE OL

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Cabir, başkent Hartum'dan yeni dönen Büyükelçi Yıldız ile Port Sudan'daki ofisinde bir araya geldi.

Vatandaşların Dönüşü İçin Hartum Eyaletini Hazırlama Ulusal Komitesine de başkanlık eden Cabir, Türkiye'nin Sudan'a çeşitli alanlardaki destekleyici tutumunu övdü.

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yol açtığı büyük yıkıma dikkati çeken Cabir, devletin ülkenin yeniden imar sürecinde katettiği mesafeyi anlattı.

Büyükelçi Yıldız ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hartum'un yeniden imarından sorumlu olan komitenin başındaki Egemenlik Konseyi Üyesi Cabir'e, Sudan'ın yeniden imar sürecinde Sudan'ın önceliklerine de uygun olacak şekilde Türk iş insanları ve müteahhitlerinin komitenin yönlendirmesi çerçevesinde her türlü işbirliğine hazır olacaklarını anlattığını söyledi.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

Başkent Hartum başta olmak üzere şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerde geride ağır hasarlar oluştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.