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Afrika'daki krizi Türkiye çözdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni başlangıcın ilk adımını attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Ortak Basın Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'Somali ve Etiyopya'nın ülkemize duydukları güven neticesinde, 8 ay önce başlattığımız, özellikle Ankara sürecinde önemli bir aşamaya geldik. Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın adımını attık' dedi. Öte yandan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, iki ülke arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi konusunda sunduğu gayretlerden ötürü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

11 Aralık 2024 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
Afrika'daki krizi Türkiye çözdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni başlangıcın ilk adımını attık
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Somali ve Etiyopya'nın ülkemize duydukları güven neticesinde, 8 ay önce başlattığımız, özellikle Ankara sürecinde önemli bir aşamaya geldik. Kırgınlıkları ve yanlış anlamaları aşmak suretiyle, Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk

Bu ortak bildiri geçmişe değil, geleceğe odaklanmakta bizim için çok önem taşıyan bu iki dost ülkenin bundan sonra inşa edecekleri ilkeleri kayda geçirmektedir.

Afrika'nın bu güzide köşesinde barış ve istikrarın sağlanması temel beklentimizdir

Büyük özverilerle bu tarihi uzlaşıya vardıkları için değerli kardeşlerimi tebrik ediyor, yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum

Bundan sonra atacağımız adımları birlikte kararlaştırıp, bölge insanının huzur ve refahını artıracak projeleri beraber hayata geçireceğiz

Somali ve Etiyopya'nın bulunduğu bölge geçmişte birçok haksızlığa uğramasına ve ciddi çatışmalara sahne olmasına rağmen tarihte parlak dönemler yaşamış ve insanlığa önemli katkılar yapmış coğrafyadır.

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