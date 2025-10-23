Fildişi Sahili ve Gine'den iş dünyası temsilcileri, Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin yeni yatırım modelleriyle güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İstanbul'da 16-17 Ekim'de düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) kapsamında Türkiye'de bulunan Fildişi Sahili ve Gine'den iş dünyası temsilcileri, Türkiye- Afrika ilişkilerini ve Türk sanayicileriyle işbirliği olanaklarını AA muhabirine değerlendirdi.

Fildişi Sahili Mimarlar Odası Başkanı Joseph Amon, Afrika'nın inşaat ve mimarlık alanında hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.

Gelecek yıllarda kıtanın dünyanın en kalabalık bölgesi olacağını belirten Amon, "Afrika hızla gelişiyor ve inşa ediliyor. Bu nedenle hem insan kaynağı hem malzeme hem de endüstriyel kapasiteye ihtiyaç var." dedi.

Amon, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında kurulacak işbirliğinin, kıtanın kalkınması açısından son derecede stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türk yatırımcılara Türkiye ile kıtanın ekonomik ilişkilerini geliştirme çağrısında bulunan Amon, şunları kaydetti:

"Teknik ve operasyonel gereksinimlerimiz var. Türkiye'nin inşaat sektöründeki deneyimi, teknolojik altyapısı ve üretim kabiliyeti, kıtanın gereksinimleriyle örtüşüyor. Türk sanayicilerle kurulacak ortaklıklar, üretim ve bilgi paylaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir."

Türk firmalarıyla iletişim konusunda dil sorunu gibi küçük bir takım engellerin bulunduğunun ancak bunların hızla aşılabileceğinin altını çizen Amon, "Bizim için asıl önemli olan teknoloji ve bilgi transferi. Bugünün üretim modellerini Afrika'ya taşımak bir meydan okuma ama aynı zamanda büyük bir fırsat. Bu süreci Türkiye ile birlikte yönetebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Amon, Türk sanayicileri kasım ayında Abidjan kentinde düzenlenecek Archibat fuarına davet ederek, "Bu fuar, ilk temasların somut işbirliklerine dönüşmesi için bir fırsat olacak." diye konuştu.

- "ÜLKEME, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME KARARLILIĞIYLA DÖNÜYORUM"

Gine Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Odası Ulusal Başkanı Mamadou Balde de İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun, Türkiye ile Gine arasındaki ekonomik ilişkileri canlandırması açısından önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Balde, Afrika kıtasının dünya genelinde önemli iş fırsatları merkezi haline geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Afrika bugün iş fırsatlarının merkezi haline geldi. Gine ise bu fırsatların en yoğun olduğu ülkelerden biri. Türkiye ve Afrika, karşılıklı sorumluluklarını yerine getirirse ticaret ve yatırım alanlarında büyük ilerleme sağlanabilir."

Gine'nin, Avrupa ve Asya ülkelerinin önemli bir destinasyon haline geldiğini kaydeden Balde, "Türk Ticaret Bakanlığı ve DEİK ile yapılan görüşmeler bizim için umut vericiydi. Forumun ardından ülkeme, Türkiye ile ilişkileri geliştirme kararlılığıyla dönüyorum." ifadelerini kullandı.

- "TÜM TÜRK YATIRIMCILARA, GİNE KAPILARINI AÇMIŞ DURUMDA."

Gine, Matam Ticaret Odası temsilcisi Mariama Sow da Türk yatırımcıların son yıllarda Gine'ye olan ilgisinin arttığını söyledi.

Sow, "Gine'de tarım ve madencilik alanlarında büyük potansiyel var. Türk yatırımcıların bu alanlara ilgisi bizi sevindiriyor. Ortaklıkların güvene ve somut sonuçlara dayanması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

İki ülke arasında vize süreçlerinde bazı zorluklar yaşandığına değinen Sow, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkiler 'kazan-kazan' temeli üzerinde gelişiyor. Gine, kapılarını tüm yabancı yatırımcılara açıyor, özellikle de profesyonel ve kaliteli hizmet sunan tüm Türk yatırımcılara, Gine kapılarını açmış durumda. (TABEF) İkili ilişkiler kapsamında Türk yatırımcılar için Afrika ve özellikle Gine'yi tanıma fırsatı oluştu."

