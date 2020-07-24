24 Temmuz 2020 Cuma 09:31 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 09:32

Ayasofya heyecanı sanat dünyasını da sardı. Son yıllarda Necip Fazıl şiirlerine yaptığı bestelerle büyük beğeni toplayan Yücel Arzen, Ayasofya için yürekleri titreten bir besteye imza attı. Sözü ve müziği Yücel Arzen’e ait eser, dünyanın dört bir yanındaki Ayasofya özlemi vurguluyor. Kırgızca başlayan şarkı Boşnakça, Arnavutça ve Azeri Türkçesiyle devam ediyor. Kürtçe, Swaili dili ve Arapça olarak da söylenen eser Türkçe olarak son buluyor. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medyadan paylaştığı şarkının klibi de binlerce beğeni aldı.

‘DOĞU FİKRİNDEN ALDIM’

Akşam’a konuşan Arzen şunları kaydetti: “Ben böyle bir şarkının çıkış fikrini Necip Fazıl’ın ünlü “Ayasofya Konuşması”ndan, Büyük Doğu fikrinden, belki de Sezai Karakoç’un Toplam Doğu fikrinden aldım. Homeros’un İlyada’sından belki; çünkü orada da “toplam batı”ya karşı vatanını savunan “toplam doğu” fikri hep vardır... Biz mazlumlar birbirine bağlıyız. Kurtuluş için mazlum coğrafyaların aynı odakla birlikte hareket etmesi gerekir. Ayasofya bu odak, bu motivasyonun adıdır. Ayasofya’nın hürriyeti, Afrika’nın çöllerinde, Orta Asya’nın uzun düzlüklerinde, Mezopotamya’nın, Balkanların dağlarında... Mazlumlar coğrafyasında da hürriyetin adıdır.”

KIRGIZCA – BERMET CUMABEKOVA

Ayasofya; fırtınadan, borandan, geceden ve güneşin yakıcı sıcağından senin gölgene (Gök kubbe) sığınırız.

BOŞNAKÇA – ZEJD ŞOTO

Ayasofya, karşında utanmadan (utanç duymadan) duracağız. Ve sen Fatih’in evlatları ile gurur duyacaksın!