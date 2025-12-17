Afrika'ya Türk izi! Tek seferde 9 eser açılıyor

Türkiye'nin insani yardım alanındaki gücü sivil toplum kuruluşları, Afrika'da çeşitli hizmetlere devam ediyor. Merkezi İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan UKABDER, Çad'da inşasını tamamladığı 9 ayrı kalıcı eseri aynı anda hizmete açarak, bir dernek tarafından Afrika'da tek seferde yapılan en kapsamlı yatırımlardan birini gerçekleştirecek. Dernek gönüllülerinden oluşan heyet, "Kardeşlik Seferberliği" kapsamında Çad'ın başkenti N'Djamena ve kırsal bölgelerinde adeta bir açılış maratonu yapacak. Bölge halkının en temel ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla projelendirilen ve tamamlanan eserler, sağlık, eğitim, istihdam ve manevi hayatı kapsayan bütüncül bir kalkınma hamlesi olarak dikkat çekiyor.

"SADECE YARDIM DEĞİL, KALICI KALKINMA HAMLESİ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UKABDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uğur, bu eserlerin rastgele seçilmediğini, bölgenin sosyo-ekonomik ihtiyaç haritasına göre planlandığını belirtti. Uğur, "Afrika'da bugüne kadar tek seferde yapılmış en büyük açılışlardan birini gerçekleştireceğiz. Amacımız günü kurtarmak değil; atölyelerle istihdam sağlamak, hastane ile hasta tedavi etmek, okullarla cehaletle savaşmak ve camilerle manevi köprüler kurmaktır. Bu 9 eser, Türk halkının cömertliğinin Afrika'daki kalıcı mührüdür" ifadelerini kullandı.

TEK SEFERDE AÇILACAK 9 DEV ESER VE HİZMET ALANLARI

Dernek yetkilileri, 19-30 Ocak tarihleri arasında kurdeleleri kesilecek eserler ve bölgeye sağlayacağı katkıları şöyle açıkladı:

"Bölgedeki en hayati yatırımlardan biri olan Hazreti Eyüp Hastanesi, modern tıbbi imkanlara erişimi olmayan binlerce insana şifa kapısı olacak. Özellikle katarakt, sıtma ve anne-çocuk sağlığı alanlarında hizmet verecek. Hazreti Nuh Marangoz Atölyesinde, Çadlı gençlere mobilyacılık ve ahşap ustalığı öğretilerek onların meslek sahibi olmaları sağlanacak. Hazreti İdris Dikiş Atölyesinde ise bölge kadınlarına ekonomik katkı için terzilik eğitimi verilecek ve üretim teşvik edilecek. Rabiat'ül Adeviyye Dikiş Atölyesi ise kadın istihdamına yönelik ikinci büyük hamle olacak. Bu atölye ile yüzlerce kadının aile bütçesine katkı sağlaması hedefleniyor. Sokakta kalan veya korunmaya muhtaç yetim çocuklar için inşa edilen Dar'ül İhsan Umut Evi de çocuklara güvenli bir barınma ve rehabilitasyon imkanı sunacak. Bu umut evinde yaklaşık 40 yetim konaklayacak.

Dar'üs Selam Sevgi Evi ise yetimlerin 'aile sıcaklığında' büyümesi için tasarlanırken, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekleyerek hem okul hem de medrese eğitimi almalarını da sağlayacak. Bu umut evinde yaklaşık 100 yetim konaklayacak. Bokoro iki sınıf ilavesi yatırımıyla da eğitim altyapısının yetersiz olduğu Bokoro bölgesinde daha önceden dernek tarafından inşaası gerçekleştirilen okula yapılan ek sınıflar, öğrencilerin daha sağlıklı şartlarda eğitim görmesini sağlayacak. Nasrullah Camii de bölge halkının ibadet ve eğitim ihtiyacını karşılayacak, aynı zamanda sosyal bir toplanma merkezi olarak işlev görecek. Bilal-i Habeşi Camii de bölgenin manevi iklimine katkı sağlayacak kalıcı bir eser olarak yükseliyor."

TÜRKİYE'NİN İYİLİK ELİ ÇAD'DA

UKABDER'in rekor kıran bu açılış seferberliği, sadece binaların hizmete girmesi değil, aynı zamanda Türkiye ile Çad arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesi anlamına geliyor. Ocak ayındaki organizasyonda gönüllüler, açılışların yanı sıra sünnet organizasyonları, katarakt ameliyatları ve gıda dağıtımları ile de bölge halkının yanında olacak. Dernek gönüllülerinden Emre Özdemir, yalnızca gönüllülerin desteği ile hayata geçirilen ve açılışı gerçekleştirilecek bu projeler hakkında, "Biz tamamen gönüllü olarak bu seferberliğe katıldık, mazlum bir kardeşimiz için faydalı olabilir miyiz derken binlerce mazluma ulaşıyoruz. Tüm kardeşlerimizi bu kardeşlik seferberliğine davet ediyoruz" şeklinde konuştu.