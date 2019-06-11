Teröristler yoğun ateş altında! 10'u daha etkisiz hale getirildi
Afrin'de terör örgütü PKK/YPG üyesi 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Afrin'de terör örgütü PKK/YPG üyesi 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Afrin'de terör örgütü PKK/YPG üyesi 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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