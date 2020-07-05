AA 05 Temmuz 2020 Pazar 15:47 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 15:47

Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğünce Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda iki hücre evine yönelik operasyonda, 16 Haziran'da gözaltına alınan anne, baba, oğulları ve gelinlerinden oluşan 7 kişilik terör örgütü YPG/PKK mensubunun sorguları tamamlandı.

Teröristlerden, ailenin gelini Nevin Şıh M'nin (35), eşi Cengin ile kayınbiraderleri Muhammed, Şiyar A. ve kayınpederi Osman A, kayınvalidesi Zeynep A. ve eltisi Celile C. Afrin'de tutuklandı.

Teröristler, araç yakma ve 11 bombalı eylemde 9 sivili yaraladıkları gerekçesiyle "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütü üyeliği", "Patlayıcı madde bulundurma" ve "Mala zarar verme" suçlarından Afrin'deki mahkemede yargılanacak.

- Operasyon

Suriye'nin Afrin bölgesinde 16 Haziran'da 2 hücre evine düzenlenen operasyonda, YPG/PKK mensubu 7 zanlı yakalanmış, aynı aileden olduğu belirlenen teröristlerin araç yakma ile 11 bombalı eylemin sorumlusu olduğu belirlenmişti.

Aile üyelerinin yakalandığı evlerden birinde ele geçirilen kamera kartında, teröristlerin düzenledikleri bazı bombalı saldırıların görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Sorgulama aşamasında, ailenin gelini Nevin Şıh M'nin (35), eşi Cengin ile kayınbiraderleri Muhammed, Şiyar A. ve kayınpederi Osman A, kayınvalidesi Zeynep A. ve eltisi Celile C'nin örgütteki faaliyetleri hakkında itiraflarda bulunmuş, düzenledikleri 11 bombalı eylemi Tel Rıfat bölgesindeki "Emin" kod adlı teröristin organize ettiğini, eşi ve kayınbiraderlerinin Zeytin Dalı Harekatı öncesinde "Emin" ile irtibatta olduğunu anlatmıştı.

Diğer itirafçı Muhammed A. da Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce YPG/PKK safında yer aldığını, harekattan sonra da sivil görünümle bombalı eylemler gerçekleştirdiğini belirtmiş, "Emin kod isimli terörist bana 'Sana patlayıcı gönderelim, Afrin ve Azez'de adamlarımız da var, bizimle çalış.' diye teklifte bulunup karşılığında 500 dolar vereceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Daha sonra o ne söylerse ailecek yerine getirdik." ifadesini kullanmıştı.

Teröristlerin, "Emin" aracılığıyla Afrin'deki boş bir araziye bırakılan patlayıcıları saldırı gerçekleştirmeden önce "piknik yapma" görüntüsü verip aldığı, ardından evlerine taşıdığı ve patlayıcı düzeneğini hazırlayıp infilak ettirdikleri belirlenmişti.