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Afrin'de acı kayıp: Uzman Çavuş İsmet Aktaş hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Dinar ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş İsmet Aktaş, Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yaptığı sırada gece uyurken kalp krizi geçirdi. Askeri ambulansla Urfa Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

IHA16 Mart 2025 Pazar 20:06 - Güncelleme:
Afrin'de acı kayıp: Uzman Çavuş İsmet Aktaş hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar Dinar ilçesi nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu İsmet Aktaş, gece uyurken kalp krizi geçirdi. Askeri ambulansla Urfa Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan acı olayla ilgili bilgi veren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, "Askerimizin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Dinar merkezden son yolculuğuna uğurlanacak" dedi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aktaş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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