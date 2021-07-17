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Afrin'deki toplu mezarda kazı çalışması tamamlandı

SURİYE'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu PYD/YPG'nin infaz ettiği kişileri gömdüğü toplu mezarda kazı çalışması tamamlandı. Alandan çıkartılan 68 cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

DHA17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:44 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:45
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Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG üyeleri tarafından, Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan birkaç gün önce Afrin'in Yeni Afrin Mahallesi'nde boş araziye iş makinesi ile kazı yapılarak ceset gömüldüğü ihbarı üzerine 7 Temmuz'da kazı çalışması başlatıldı. Afrin Yerel Kolluk Kuvvetleri'nin gözetiminde yapılan kazıda poşetlere sarılmış 68 ceset çıkartıldı. Bazılarının beden bütünlüğü bozulan cesetler, kimlik tespiti için hastane morguna götürüldü. Toplu mezarlıkta yapılan kazı çalışması dün akşam tamamlandı.

Cesetlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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