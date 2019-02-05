Afyon'da aşk bir başka

Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerle dünya ve Türkiye turizminin gözdesi olan Afyonkarahisar, termal kaynaklarıyla akla gelen ilk adreslerden. NG Afyon, kış mevsiminin en çok tercih edilen tatil konseptlerinden olan termal tatilini, Sevgililer Günü’nde sunduğu aşk paketiyle birlikte, romantik, keyifli ve huzur dolu bir bir tatile dönüştürüyor.

14-16 Şubat tarihlerinde NG Afyon’da konaklamak isteyen çiftler, otelin sunduğu ‘Sevgililer Günü Paketi’ ile aşk dolu anlara imza atıyor. 2 gecelik konaklama paketi hazırlayan NG Afyon’u tercih eden çiftler Afyonkarahisar’ın şifalı termal sularıyla ruhlarını ve bedenlerini dinlendirme imkanı buluyor. Sevgililer paketinin içeriğinde, kişi başı birer adet 50 dakika olmak üzere klasik masaj hediyesi ve oda ikramları yer alıyor. NG Afyon web sitesinden yapılan online rezervasyonlarda paket fiyatına ilave olarak %10 indirim uygulanıyor.

NG Hotels Hakkında

Her konuğumuzu, tek konuğumuz gibi ağırlarız!" hizmet felsefesiyle çalışan NG otelleri dinlenmek, yenilenmek, keyifli bir tatil geçirmek ya da iş toplantılarından maksimum verim almak isteyenlere bu felsefeyle hizmet sunmakta. Otellerinin hizmet kalitesi misafir tercihlerinin yanı sıra bağımsız kuruluşlar tarafından belgelenmiştir.

Türk turizmine yepyeni bir hizmet yaklaşımı kazandırmak amacıyla 2012 yılında NG Hotels markasıyla çalışmalarını sürdürmeye başlayan grubun ilk 5 yıldızlı oteli 2008 yılında Sapanca’da açılan NG Sapanca Wellness & Convention’dır. Otel, 287 odası ile niş bir sektör olan wellness/spa alanında hizmet vermektedir. NG Sapanca ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödüle sahiptir.

Ödüllerinden bazıları;

- Otel Puan En İyi İstanbul Yakın Çevre Oteli (2011),

- ACE of M.I.C.E. Ödülleri “Marmara Bölgesi’nin En İyi Toplantı Oteli” (2012),

- Capital ve Ekonomist Dergileri Türkiye’nin En Başarılı Turizm Yatırımları – En İyi Doğa Turizmi Yatırımı (2013),

- Skalite En İyi SPA Oteli (2012 ve 2013),

- QM En İyi Yönetilen SPA Oteli (2013 - 2014 ve 2015),

- World Luxury Spa Awards’ da; En Lüks Resort SPA ödülü (2015, 2016 ve 2017),

- World Luxury Hotel Awards’da Dünyanın En Lüks Doğa Oteli ödülü (2016-2017),

- World Luxury Spa Awards 2018’de Dünyanın En Lüks Destinasyon Spa’sı ve

- World Luxury Hotel Awards 2018’de Dünyanın En Lüks Doğa Oteli ödülü sahibidir.

Zincirin ikinci halkası olan NG Afyon Wellness & Convention 2012 yılı Haziran ayında hizmete girdi. Kısa zamanda başarıya ulaşan NG Afyon, misafirlerine yaşattığı lüks termal deneyimi ile rakiplerindan sıyrılmaktadır. Otel, 428 odaya sahiptir. NG Afyon da kuruluşundan bugüne farklı kurum ve kuruluşlar tarafından pek çok ödüle layık görülmektedir.

- Türkiye’nin En Başarılı Turizm Yatırımları Araştırması’nda En İyi Sağlık Turizmi İşletmesi (2012),

- Afyonkarahisar Belediyesi-2013 Çevreye Saygılı İşletme Ödülü,

- Tripadvisor Mükemmelik Sertifikası (2014, 2015, 2016, 2017, 2018),

- Skalite- En İyi Spa Oteli (2014),

- OtelPuan Ödüllerinde; En İyi Termal Tesis (2015),

- World Luxury Spa Awards’da; Avrupa’nın En Lüks Termal Spa Oteli (2017, 2018),

- World Luxury Hotel Awards 2018’de Dünyanın En Lüks Termal Oteli ödüllerinden yalnızca birkaçıdır.

NG Hotels sunduğu üstün hizmet kalitesine, donanımlı personele ve fiziki koşullarına yaptığı yatırımlarla NG Sapanca Türkiye’de 8 farklı kalite belgesine sahip 5 yıldızlı ilk otel, NG Afyon ise yine 8 farklı kalite belgesine sahip ilk termal oteldir.

Kongre turizmine yönelik olarak inşaatı süren İstanbul Marriott West projesi ve Sapanca’daki NG Sapanca Club grubun açılması planlanan yeni otelleridir.