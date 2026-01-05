İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

Afyon'da dayısını öldürdü: Boşandığı kocası kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda bir şahıs boşandığı eski eşinin dayısının tabancayla vurarak öldürdü.

5 Ocak 2026 Pazartesi 12:13
Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.B., geçtiğimiz yıl yaşandığı boşanma olayı sonrası eski karısının dayısı Mahmut B., ile aralarında husumet başladı.

BOŞANDIĞI KARISININ DAYISINA 3 EL ATEŞ ETTİ

Bir süredir devam eden husumet sonrası B.B., dün gece geç saatlerde Mahmut B., ile karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası B.B., yanında bulunan tabanca ile şahsa 3 el ateş açtı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Açılan ateşle ağır yaralanan Mahmut B., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahıs burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı B.B. ise polisin takibi sonrası kent merkezi Erenler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

