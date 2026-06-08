İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2026 Pazartesi / 23 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1049
  • EURO
    53,2518
  • ALTIN
    6413.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afyon'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Güncel

Afyon'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 düzensiz göçmen yakalanırken, bu şahıslara ev kiralayan organizatör gözaltına alındı.

IHA8 Haziran 2026 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Afyon'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
ABONE OL

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından yürütülen planlı çalışmalar kapsamında İscehisar ilçesinde tespit edilen 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, vize ihlalinde bulunan ve yasal kalış süresi sona eren 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

EVİNİ KİRALAYAN EV SAHİBİNE "GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI" SUÇLAMASI

Operasyonun derinleştirilmesiyle birlikte, illegal yollardan ülkeye giren söz konusu şahıslara maddi menfaat karşılığında evini kiralayan ve Türkiye'de kalmalarına zemin hazırlayan organizatör şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddesi uyarınca "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı edilme işlemlerinin hızla tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

''Tereyağı şovu'' faciaya dönüştü: Acı çığlıklar restoranı ayağa kaldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.