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Afyon'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

AA12 Ekim 2020 Pazartesi 16:24 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:25
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Alınan bilgiye göre, Halil Usta (33) idaresindeki 03 BB 026 plakalı otomobil, Şuhut ilçesine bağlı Efe köy yol ayrımında karşı yönden gelen Gazi Gültekin (55) yönetimindeki 03 SB 522 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 03 BB 026 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Çetinkaya (90) hayatını kaybederken, sürücüler ile Ayşe Usta (59) ve Hasan Akgül yaralandı.

Yaralılar, helikopter ve ambulanslarla getirildikleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.

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