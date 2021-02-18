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Afyon'da kaçak akaryakıt operasyonu: 30 ton ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 30 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:40
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, uygulama noktası kurarak fabrikadan çıkan tır ve kamyonette yaptıkları kontrollerde kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine fabrikada yapılan aramada 30 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda M.T, M.T, A.K, H.K. ile H.K. gözaltına alındı.

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