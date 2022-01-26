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Afyon'da su samuru görenleri şaşkına çevirdi

Afyonkarahisar'da Akarçay'da yüzen su samuru, görenleri şaşırttı. Vali Gökmen Çiçek, su samurunun fotoğrafını 'Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Akarçay'a nerden geldi acaba' sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.

DHA26 Ocak 2022 Çarşamba 16:24 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:24
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Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte Akarçay'a giren su samuru, görüntülendi. Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, su samurunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Vali Çiçek paylaşımında "Gizemli şehir diyoruz, gerçekten gizemli. Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Bu görüntüler, Akarçay'da çekildi. Akarçay'a nerden geldi acaba? Bu güzelliği görmeyen kalmasın. Muhteşem" yorumunda bulundu. Belediye Başkanı Zeybek ise paylaşımında "Biz bu şehre boşuna 'Gizemli Şehir Afyon' demiyoruz. Akarçay'da su samuru, görenleri şaşkına çevirdi. Afyonkarahisar'da yaşamak ayrıcalıktır" ifadelerini kullandı.

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