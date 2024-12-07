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Afyonkarahisar Belediyesi'nde fatura skandalı! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan'ın CHP'li Afyonkarahisar Belediyesine son iki ay içerisinde şirketi üzerinden kestiği yaklaşık yarım milyon tutarlık faturalar ortalığı karıştırdı. CHP'li Erhan'ın şirketinden belediyeye 31 Mart seçimlerinden sonra toplamda ne kadarlık fatura kestiği ise bilinmiyor. Afyonkarahisar'da kent siyasetini karıştıran olay, sosyal medyada fatura skandalı diye büyüyerek devam ediyor.

IHA7 Aralık 2024 Cumartesi 15:20 - Güncelleme:
Afyonkarahisar Belediyesi'nde fatura skandalı! Sosyal medya bu olayı konuşuyor
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan'ın CHP'li Afyonkarahisar Belediyesine son iki ay içerisinde şirketi üzerinden kestiği yaklaşık yarım milyon tutarlık faturalar ortalığı karıştırırken, Erhan'ın şirketinden belediyeye 31 Mart seçimlerinden sonra ne toplamda ne kadarlık fatura estiği ise bilinmiyor.

Afyonkarahisar'da kent siyasetini karıştıran olay, sosyal medyada fatura skandalı diye büyüyerek devam ediyor. Erhan'ın sahibi olduğu Er Tarım isimli şirketinden belediyeye 14 Ekim 2020'de 3 ayrı şekilde 136 bin 721 TL, 37 bin 989 TL, 67 bin 194 TL ve 21 bin 071 TL'lik fatura kesildiği ortaya çıkarken, şirketten aynı zamanda kasım ayında ise 121 bin TL'lik fatura kesildiği orta çıktı.

Kesilen faturaların AK Parti İl Başkanlığı tarafından gündeme getirilmesi sonrası Erhan, gazetecilerin sorularını esnaf ziyareti yaptığı gerekçesi ile yanıtsız bırakırken, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

  • CHP Afyon
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