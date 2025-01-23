İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2025 Perşembe / 24 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6575
  • EURO
    37,1925
  • ALTIN
    3148.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Afyonkarahisar narkotik operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 166 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

IHA23 Ocak 2025 Perşembe 12:14 - Güncelleme:
Afyonkarahisar narkotik operasyonu: 5 gözaltı
ABONE OL

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Şuhut ilçesinde yaşayan Y.İ. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın kullandığı aracı takibe alarak gerekli güvenlik önlemlerini alarak otomobili durdurdu. Araç ve şahsın evinde baskın düzenleyen ekipler 166 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından Y.İ., ile birlikte O.Y., İ.Ü., M.C.Ö. ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyon anı ise jandarma tarafında anbean kaydedildi. Görüntülerde jandarma ekiplerinin baskın yaptıkları adreslerde eğitimli narkotik köpekleri ile arama yaptıkları ve uyuşturucu hapları ele geçirdikleri gözlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.