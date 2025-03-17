İSTANBUL 20°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6679
  • EURO
    39,9889
  • ALTIN
    3531.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

IHA17 Mart 2025 Pazartesi 11:58 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından DAEŞ silahlı terör örgütüne üye olan şahısların deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yapılan tespitlerde, geçmiş dönemlerde terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, toplamda 9 şüpheli şahıs ekipler tarafından İscehisar'da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından 9 şüpheli şahsın ülkede bulunmalarının sakıncalı görüldüğünden dolayı deport edildiği açıklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.