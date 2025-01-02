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Güncel

Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı

Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütüne yönelik polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

IHA2 Ocak 2025 Perşembe 20:16 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı
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Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik özel harekat destekli yapılan operasyonlarda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.M., S.E., M.A. ve M.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik özel harekat destekli yapılan operasyonlarda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.M., S.E., M.A. ve M.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

  • DEAŞ operasyon
  • Afyon gözaltı
  • 4 tutuklama

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