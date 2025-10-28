İSTANBUL 19°C / 11°C
  Afyonkarahisar'da faciaya ramak kala... Yolcuların canını hiçe saydı
Güncel

Afyonkarahisar'da faciaya ramak kala... Yolcuların canını hiçe saydı

Afyonkarahisar'da yolcuları taşıyan bir dolmuşun kırmızı ışığa aldırmadan seyrine devam etmesi kameralara yansıdı. Dolmuşta çok sayıda yolcu olmasına rağmen şoförün ışıkta durmayarak geçiş yapması çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.

IHA28 Ekim 2025 Salı 14:49
Afyonkarahisar'da faciaya ramak kala... Yolcuların canını hiçe saydı
Afyonkarahisar'da içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu dolmuşun kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam etmesi, bir araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, kent merkezi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakası tespit edilemeyen şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir dolmuş şoförü, kavşakta kırmızı ışık yanmasına rağmen hızla geçtiği anlar bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Dolmuşta çok sayıda yolcu olmasına rağmen şoförün ışıkta durmayarak geçiş yapması çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.

