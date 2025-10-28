Afyonkarahisar'da içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu dolmuşun kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam etmesi, bir araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, kent merkezi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakası tespit edilemeyen şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir dolmuş şoförü, kavşakta kırmızı ışık yanmasına rağmen hızla geçtiği anlar bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Dolmuşta çok sayıda yolcu olmasına rağmen şoförün ışıkta durmayarak geçiş yapması çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.