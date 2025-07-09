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Afyonkarahisar'da feci kaza: Üsteğmen hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir üsteğmen yaşamını yitirdi. Üsteğmenin eşiyle birlikte 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da feci kaza: Üsteğmen hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 üsteğmen öldü, eşinin de aralarında bulunduğu 2 kişi yaralandı.

Ömer Faruk Aytekin, (31) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kızılören ilçesi yakınlarında H.E'nin (78) kullandığı traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Özlem Aytekin, traktörün çıkan ön tekerinin çarptığı yol kenarındaki seyyar satıcı H.Ç., (48) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İleri tetkik ve tedavisi için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Aytekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özlem Aytekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Aytekin'in Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olduğu ve evlilik izninde bulunduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobilin arka camındaki "Özlem-Ömer sonsuza kadar" yazısı dikkati çekti.

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