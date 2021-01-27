Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

DHA 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:36 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:37

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan aranan G.Ö. kent merkezinde, S.S. Bolvadin'de, O.T. ve S.K. adlı kadın Şuhut'ta, A.B. de İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen M.T. adlı kadın da Afyonkarahisar merkez Kasımpaşa Mahallesi'ndeki baba evinde yakalandı.

Gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.