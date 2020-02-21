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Afyonkarahisar'da iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Afyonkarahisar'da iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA21 Şubat 2020 Cuma15:49 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 15:49

Alınan bilgiye göre, Dairecep Mahallesi 8. Sokak'ta bulunan iki katlı kagir evde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.

İtfaiye ekipleri, evin bir odasındaki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına müdahalede bulundu.

Osmangazi Elektirik Dağıtım AŞ ekipleri de evin elektriğini kesti. Evde tespit edilen kaçak elektrik hattının da kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını tamamlayarak yangını söndürdü.

Hasar oluşan evdeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın sırasında ev sahibinin binada olmadığı öğrenildi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın çıktı

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