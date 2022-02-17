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Afyonkarahisar'da intihar teşebbüsünde bulunan kişi astsubayı da yaraladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde av tüfeğiyle intihar teşebbüsünde bulunan kişi, ikna çalışmasındaki jandarma astsubayı da kolundan yaraladı.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 07:07 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 07:08
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemerkaya köyünde yaşayan O.A. (28) 112'yi arayarak eşinin kendisine çocuklarını göstermediği gerekçesiyle içinde bulunduğu mezarlığa bomba düzeneği yerleştirdiğini ve tüfekle de intihar edeceğini bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarına olumsuz yanıt veren O.A, av tüfeğini kendine doğrultarak ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği O.A, karın bölgesinden, ikna çalışmalarında bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İ.K. (32) de kolundan yaralandı.

Yaralanan O.A. ile Astsubay İ.K, ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalelerinin ardından durumu ağır olan O.A. ile kolunda kırık olduğu tespit edilen Astsubay İ.K, ileri tetkik ve tedavisi için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, suç aleti tüfek ile O.A'nın mezarlığın içine yerleştirdiğini iddia ettiği bomba süsü verilmiş düzeneğe de el koydu.

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