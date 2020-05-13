İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9857
  • EURO
    7,586
  • ALTIN
    382.714
  • BIST100
    100326
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afyonkarahisar'da karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine yolcu edildi
Güncel

Afyonkarahisar'da karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine yolcu edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Irak'tan getirilerek Afyonkarahisar'da karantinaya alınan 136 kişi, 14 günlük gözlem süresinin dolmasıyla evlerine uğurlandı.

AA13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:19 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:19
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Irak'tan gelen 136 kişinin Afyonkarahisar'daki karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak çıkış işlemleri tamamlandı.

Yurttan ayrılan vatandaşlara, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çam fidanı hediye edildi.

Karantina süresini tamamlayan 136 kişi, AFAD koordinasyonunda memleketlerine yolcu edildi.

''Türkiye'de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak”

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.