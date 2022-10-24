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Afyonkarahisar'da kayıp kadın ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bağlı Tepeköy'deki evinden 24 gün önce çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan, Alzheimer hastası Ayşe Çepel (76) dağda ölü bulundu.

DHA24 Ekim 2022 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da kayıp kadın ölü bulundu
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Emirdağ ilçesine bağlı Tepeköy'de oturan Ayşe Çepel, 29 Eylül akşam saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Çepel'in sağlık durumundan şüphe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipler sevk edildi. Alzheimer hastası Çepel için ekipler, köy ve çevresinde arama başlattı. AFAD ekipleri ise kırsal kesimlerinde arama çalışması başlattı, ancak sonuç alınamadı.

Bugün Tepeköy'de dağda avlananlar avcılar, saat 16.00 sıralarında arazide hareketsiz yatan bir kadını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 24 gündür aranan Ayşe Çepel olduğu belirlenen kadının, yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çepel'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

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