İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2025 Salı / 6 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8543
  • EURO
    47,1576
  • ALTIN
    4284.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afyonkarahisar'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu
Güncel

Afyonkarahisar'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu

Afyonkarahisar'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları 3 kişiye nakledildi.

AA1 Temmuz 2025 Salı 11:27 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu
ABONE OL

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kişinin beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ ve doku nakli koordinatörlüğü, hastanın ailesiyle görüştü. Aile, karaciğer, iki böbrek ve korneasını bağışlama kararı aldı.

İlgili birimlere bilgi verilmesinin ardından hastadan alınan böbrekler ve karaciğer, 3 hastaya nakledildi. Kornea ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) gönderildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk, gerçekleştirilen bu anlamlı bağışın 3 hastaya umut olduğunu kaydetti.

Korneanın da ilerleyen süreçte yeniden görebilmeyi bekleyen bir hastaya nakledileceğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu fedakarlık, insanlık adına en yüce davranışlardan biridir. Bağışçı ailemize, bu zor süreçte gösterdikleri insani duruş ve duyarlılık için minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Unutulmamalıdır ki her bağış, yeni bir hayattır. Bütün vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda düşünmeye ve bu örnek davranışı göstermeye davet ediyorum."

Öztürk, organ nakli sürecinde görev alan ve süreci hassasiyetle yürüten sağlık personeline teşekkür etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.