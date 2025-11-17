İSTANBUL 20°C / 15°C
Güncel

Afyonkarahisar'da otomobil tıra çarptı: 2 can kaybı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

AA17 Kasım 2025 Pazartesi 00:16 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da otomobil tıra çarptı: 2 can kaybı
ABONE OL

N.Ö, (25) idaresindeki 51 KB 833 plakalı tır, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Cumalı kavşağında B.A'nın (26) kullandığı 48 ATV 409 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü B.A. hayatını kaybetti, araçtaki B.A. (12), Y.A. (8) ve tır sürücüsü N.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.A. da (12) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü N.Ö, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

