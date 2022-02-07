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Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 07:07 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 07:07
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Kent merkezi Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde Elif E. ile bir süre önce boşandığı Muhammet Ali Ö, Elif E'nin birlikte yaşadığı iddia edilen Cemil A'nın evine gitti.

Yaşanan tartışmanın ardından evden ayrılan Muhammet Ali Ö. ile Elif E, 03 UL 452 plakalı hafif ticari araca binmek üzereyken Cemil A., balkona çıkarak çiftin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateşle Elif E. ve Muhammet Ali Ö. yaralandı.

Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Cemil A. gözaltına aldı.

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