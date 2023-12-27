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Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 18:33 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte ve kaçak alkol ile mücadele kapsamında istihbari çalışmalar yapıldı.

Çalışmaların ardından, Sultandağı ilçesinde oturan A.B. ve G.G. isimli şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, alkollü içki yapımında kullanılan 2 damıtma düzeneği, bin litre meyve şırası, 15 litre aroma, 2 termostatlı rezistans, 7 bidon, 2 huni ve kaçak üretilen 8 litre viski, 8 litre şarap, 6 litre bira, 4 litre rakı ve 3 alkol kiti ele geçirildi.

Ekipler, A.B ve G.G'yi gözaltına aldı.

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