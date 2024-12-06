Afyonkarahisar'daki 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' tamamladı! Bakan Kurum: Ziyaretçisi bol olsun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afyonkarahisar'ın tarihi dokusunu korumak, kentin turizmine katkı sağlamak için Afyonkarahisar Kalesi ve çevresini kapsayan Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin 6 etabını da tamamladı. Bedesten Kavşağı'ndan başlayıp Ulu Cami önü ve çevresine kadar uzanan bölgedeki çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda; İller Bankası, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Özel İdaresi, Konya Rölöve Anıtlar Kurulu, Eskişehir Koruma Kurulu iş birliğiyle yürütüldü. Toplam 2 bin 650 metrelik alan üzerinde yer alan sokaklar, 401 konut ve 125 ticari ünite yöresel mimariyle yeniden ayağa kaldırıldı.

PROJE SÜRECİNDE TARİHİ ULU CAMİ UNESCO'YA GİRDİ

Projeler devam ederken geçmişi 1270'li yıllara dayanan Ulu Cami, "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" adı ile 2023 Eylül ayında UNESCO Dünya Mirası listesine girdi. Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile caminin çevresindeki yapıların da yenilenmesi bölge turizmine çifte katkı sağladı.

Afyonkarahisar'daki renkli sokağımızı gördünüz mü?



Sokak sağlıklaştırma çalışmamızla 405 konut, 125 ticari üniteyi yeniledik; UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Ulu Cami'mizin de çehresini değiştirdik.



Ziyaretçisi bol olsun. pic.twitter.com/8eQRwwySS7 — Murat KURUM (@murat_kurum) December 6, 2024

"AFYONKARAHİSAR'DAKİ RENKLİ SOKAĞIMIZI GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bölgenin yeni görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Afyonkarahisar'daki renkli sokağımızı gördünüz mü? Sokak sağlıklaştırma çalışmamızla 405 konut, 125 ticari üniteyi yeniledik; UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Ulu Cami'mizin de çehresini değiştirdik. Ziyaretçisi bol olsun" ifadelerini kullandı.

"SOKAKLAR MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIR"

Projenin detaylarını anlatan Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Merih Karayol da çeşitli kurumların iş birliğiyle yörenin tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarıldığına dikkat çekti. Karayol, "Projemizle, Afyonkarahisar Kalesi'nin altında, Ulu Camii'nin çevresindeki sokaklar artık misafirlerini ağırlamaya hazır" dedi.

"ŞİMDİ GELENİMİZ GİDENİMİZ EKSİK OLMUYOR"

Karahisar Ulu Konağı'nın işletmecisi İsmihan İsceli, projenin turizme ve bölge ekonomisine katkısına vurgu yaptı: Evlerimiz güzelleşti, mahallemiz renklendi. Eskiden bu kadar talep yoktu ama şimdi gelenimiz, gidenimiz eksik olmuyor. Camimiz de UNESCO'ya girince turist sayısı arttı.

"ARTIK 'RENKLİ EVLER' DENİYOR"

Projeden önce bölgedeki tarihi yapıların yıkılmaya yüz tuttuğunu anlatan Osman İsceli ise, "Burası Afyon'un en eski bölgesi. Daha önce bu evleri yavaş yavaş kaybediyorduk. Bazıları yıkılmıştı, işlevini kaybetmişti. Devletimiz sayesinde yapılar kurtarıldı ve turizmin başlamasına vesile oldu. 2014 ile 2024 arasında çok fark var. Evler 1902'deki yapılar gibi aslına uygun restore edildi" diye konuştu. Turistlerin de yapılan çalışmalardan memnun kaldığını belirten Arif Keskin ise "Artık insanlar buraya 'renkli evler' diye geliyor. Gün geçtikçe turist sayısı artıyor" dedi.