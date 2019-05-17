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Afyonkarahisar'ın tarihi 8 bin yıl olarak tespit edildi

Afyonkarahisar'da 10 höyükte yapılan kazı ve yüzey çalışmalarında, bölgedeki en erken yerleşim izlerinin 8 bin yıl öncesine tarihlendiği belirlendi.

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İl genelinde iki yıl önce başlanan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarının sonuçları, "Afyonkarahisar İl Araştırma Raporu" haline getirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine raporla ilgili yaptığı açıklamada, bilimsel veriler ışığında Afyonkarahisar'a ait en erken yerleşim izlerinde 8 bin yıl öncesine kadar gidildiğini söyledi.

Kentin önceden bilinen geçmişinin milattan önce 5 bin-5 bin 500 yıllarına tarihlendiğini belirten Tanır, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın iki yıldır, Afyonkarahisar'ın çeşitli yerlerinde arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları çalışmaları var. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Koçak ile Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez'in oluşturduğu bir ekibin, kentin çeşitli yerlerinde yaptığı yüzey araştırmalarında önemli buluntulara ulaşıldı. Özellikle Gebeceler beldesindeki çalışmalar, Afyonkarahisar'ın tarihini 8 bin yıl öncesine kadar götürüyor."

- HÖYÜKLERDEN ALINAN VERİLER İNCELENDİ

Tanır, son çalışmalarla bölgedeki en erken yerleşim izlerinin Cilalı Taş dönemine tarihlendiğini vurguladı. Kentin tarihinin, il sınırları içerisindeki 10 höyükten elde edilen veriler ışığında değerlendirildiğini aktaran Tanır, şunları kaydetti:

"Organize Sanayi Bölgesi içindeki 'Çapak Höyük', Susuz beldesinde 'Darboğazlar' mevkisi ve 'Eyüboğlu mevkisi Yörük Yatağı Höyüğü' ile 'Çeşmealtı' höyüğü, Bolvadin ilçesi 'Gövem' höyüğü, Çobanlar ilçesi 'Pani Höyük', Sinanpaşa ilçesi 'Eyice Höyük', Hocalar ilçesi 'Çalca Asarın Tepe', Şuhut ilçesi 'İçikli Höyük' ve Dinar ilçesindeki 'Büyük Çataltepe' gibi noktalarda çalışmalar yapıldı. Höyüklerin jeolojik yapısı ve tarihsel verileri ele alındı. Buralarda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan fosiller, keramikler ve insanların kullandığı eşyalara bakılarak elde edilen veriler, bilimsel sistematikle rapor haline getirildi, çalışma da tamamlandı. Artık Afyonkarahisar'ın 8 bin yıllık geçmişi olduğunu söyleyeceğiz."

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