25 Kasım 2025 Salı
Ağabey katilinden akıllara durgunluk veren savunma: Pişman değilim

Kırıkkale'de tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı. Öte yandan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, zaman zaman tartıştıkları ağabeyinin olay sırasında da kendisini tahrik ettiğini, ardından üzerindeki bıçakla ağabeyini karın bölgesi ve kolundan bıçakladığını, 'pişman olmadığını' söylediği öğrenildi.

25 Kasım 2025 Salı 16:53
Ağabey katilinden akıllara durgunluk veren savunma: Pişman değilim
Bahçelievler Mahallesi'ndeki babalarının evinde dün ağabeyi Ali S'yi (47) bıçaklayarak öldüren Y.S'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, zaman zaman tartıştıkları ağabeyinin olay sırasında da kendisini tahrik ettiğini, ardından üzerindeki bıçakla ağabeyini karın bölgesi ve kolundan bıçakladığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

OLAY

Ali S. ile kardeşi Y.S. arasında dün Bahçelievler Mahallesi'ndeki babalarının evinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.S, ağabeyi Ali S'yi bıçakla yaralamış, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali S, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli olay yerinde gözaltına alınmıştı.

