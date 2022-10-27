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Ağabeyi tek tek anlattı... Terör destekçisi Fincancı hakkında çarpıcı Uğur Mumcu cinayeti iddiası

1993 yılında uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Gazeteci Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, terör destekçisi TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Ceyhan Mumcu, Fincancı'nın Uğur Mumcu cinayeti sanıklarını muayene etmeden haklarında rapor düzenlediğini ve bu nedenle yargılamanın uzadığını öne sürdü.

TRT Haber27 Ekim 2022 Perşembe 01:49 - Güncelleme:
Ağabeyi tek tek anlattı... Terör destekçisi Fincancı hakkında çarpıcı Uğur Mumcu cinayeti iddiası
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29 yıl önce evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucunda öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

"SAHTE RAPOR DÜZENLEDİ"

Ceyhan Mumcu şunları söyledi: "Şebnem Korur Fincancı, Uğur Mumcu suikastının sanıkları için sahte rapor düzenledi. Bu hanımın ilk şöhret olduğu olay Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok cinayetlerinde sanıkları görmeden, muayene etmeden daha duruşma başlamadan önce bunlar işkenceye uğramıştır ifadeleri geçersizdir diye bir adli rapor verdi. Biz bunları 1 yıl süreyle tedavi edelim, 1 yıl sonra ifadeleri alınsın diye bir rapor verdi."

"FİNCANCI'NIN RAPORU NEDENİYLE YARGILAMA UZADI"

Fincancı'nın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanıyken düzenlediği o raporun ağır sonuçlar doğurduğunu iddia eden Ceyhan Mumcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rapor nedeniyle yargılama uzadı. Bu davayı rahat rahat iki sene uzattı, Anayasa Mahkemesi yargı gecikiyor diye yeniden yargılanma kararı verdi. Bunun gerekçelerinden birisi bu Fincancı'nın raporudur fakat daha vahimi bunlar bu cinayetleri kendilerine azmettirenleri açıklamak vaadinde bulundular. Bu rapora dayalı olarak ilk ifadelerinden vazgeçtiler ve bu açıklamayı yapmadılar."

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