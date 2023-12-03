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  • ''Ağabeyime selam olsun'' dedi kurşun yağdırdı: Oto galeri saldırısında Ece Ronay detayı
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''Ağabeyime selam olsun'' dedi kurşun yağdırdı: Oto galeri saldırısında Ece Ronay detayı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet kasklı iki şüpheliden biri, oto galeriye kurşun yağdırdı. Düzenledikleri saldırının videosunu sosyal medyada yayınlayan şüpheliler 'Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun' ifadelerine yer verdi. Olaydan bir gün önce, sosyal medya ünlüsü Ece Ronay'ın paylaştığı videoda, galeride sergilenen araçların eski eşine ait olduğunu iddia ettiği ortaya çıktı. Öte yandan, saldırı anı anbean oto galerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA3 Aralık 2023 Pazar 11:30 - Güncelleme:
''Ağabeyime selam olsun'' dedi kurşun yağdırdı: Oto galeri saldırısında Ece Ronay detayı
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Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerindeki bir otomobil galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Aka'ya ait olduğu öğrenilen bir oto galerinin önüne gelen motosiklet kasklı iki şahıstan biri, tabancasını çıkartarak kurşun yağdırdı. Diğer şüpheli ise saldırı anını videoya kaydetti. Saldırganlar motosikletle kaçarken, sosyal medyada paylaştıkları videoda, "K.A. ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" ifadeleri yer aldı. Öte yandan, galerinin kurşunlandığı anlar oto galerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ECE RONAY GALERİDE SERGİLENEN ARAÇLARIN ESKİ EŞİNE AİT OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞ

Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay, olaydan 1 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşine ait araçlarının sergilendiğini iddia ettiği ortaya çıktı. Videoda, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" ifadelerine yer verildi.

Oto galeri sahibi Muhammet Aka'nın ise şikâyetçi olduğu kaydedildi.

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