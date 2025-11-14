İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,336
  • EURO
    49,281
  • ALTIN
    5598.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Şehit ağabeyini asker selamıyla karşıladı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Şehidin kepini takan kız kardeşi Gamze Süngerli, asker selamı vererek ağabeyini karşıladı.

AA14 Kasım 2025 Cuma 15:22 - Güncelleme:
Şehit ağabeyini asker selamıyla karşıladı
ABONE OL

Şehit Altıok'un Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Şehidin babası İsa, annesi Gülay, kız kardeşi Sevdegül Altıok ile polis kardeşi Gamze Süngerli de aynı uçakla havaalanına geldi.

Ankara'da düzenlenen törene katılan, şehidin 8 gün sonra doğum yapacak hamile eşi Seda Altıok, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Samsun'a getirildi.

Askeri kargo uçağından alınan şehidin tabutu, bir süre askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin kepini takan kız kardeşi Gamze Süngerli, asker selamı vererek şehidi karşıladı.

Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkan ve vatandaşlar karşıladı.

Şehidin naaşı, Tekkeköy ilçesinde ikindi namazından sonra defnedilmek üzere Selyeri Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.