Ağabeyinin eski oturduğu evin sahibinin oğlunun aracını kundakladı: Zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Mahallesi'ne park edilen M.A'ya ait aracın kundaklanması sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polis 1 kişinin olay yerine motosikletle gelip aracı yakarak kaçtığını belirledi.

Genişletilen araştırmalarda aracı kundakladığı tespit edilen K.D'nin (26) ağabeyi F.E.D'nin, kundaklanan araç sahibi M.A'nın babasının evinde bir süre kiracı olarak oturduğu anlaşıldı.



Kiralık evden M.A'nın babasının zoruyla çıkartılan F.E.D'nin bu nedenle kundaklamayı kardeşine yaptırdığı belirtildi.



Polis, bu tespitler üzerine çeşitli adreslere düzenlediği operasyonla K.D. ile F.E.D'yi yakaladı. Bu kişilerden ruhsatsız tabanca, 17 fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

- OLAYDA KULLANILAN MOTOSİKLETİ PARÇALAYAN 2 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI



Olayda kullanılan motosiklet ise polislerce Hamidiye Mahallesi'ndeki bir motosiklet tamircisinde parçalanmış olarak bulundu. Motosikleti parçalayan şüpheli K.D'nin kardeşi K.D. (32) ile yanındaki K.K. suç üstü yakalandı.



Zanlılardan aracı kundakladığı belirtilen K.D. tutuklandı, F.E.D. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 3'ü serbest bırakıldı.