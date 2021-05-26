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Ağabeyinin ölüm haberine dayanamadı kalp krizinden hayatını kaybetti

Erzurum'da, tedavi gördüğü hastanede doktordan, Türkiye Dağcılık Federasyonu eski başkanlarından ağabeyi Ziya Mengenecioğlu'nun (65) kurtarılamadığını öğrenen Şahin Mengenecioğlu (60), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:43 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:43
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Türkiye Dağcılık Federasyonu eski başkanlarından, emekli ve bekar olan Ziya Mengenecioğlu, bir süre önce yakalandığı bağırsak kanseri nedeniyle önceki gün fenalaştı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mengenecioğlu, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ziya Mengenecioğlu, dün sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane doktoru, Mengenecioğlu'nun servis önünde bekleyen yakınlarına acı haberi verdi. Ağabeyinden gelecek iyi haberi bekleyen, evli ve 3 çocuk babası Şahin Mengenecioğlu, büyük üzüntü yaşarken, fenalaştı. Elini, yüzünü yıkamak için lavaboya giden Mengenecioğlu, kapının önünde yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin Mengenecioğlu da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mengenecioğlu kardeşler, 10 yıl önce kaybettikleri anneleri Feriha Mengenecioğlu'nun sağ ve sol tarafındaki mezarlarda, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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