Ağaç altında gizlenmeye çalışıyorlardı: Dron takibiyle onlarca göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekiplerince; 19-20 Mayıs tarihlerinde, Altınözü ilçesi Kılıçtutan Mahallesi'nde ve Yayladağı ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde dron destekli operasyonlarda; yabancı uyruklu 2 organizatör ve yabancı uyruklu 42 göçmen yakalandı.
Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışırken dron kamerasına yakalanan göçmenlerin ağaç altında gizlenmeye çalıştıkları anlar kameraya yansıdı.