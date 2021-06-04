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  • Ağaç dibinde insan kemikleri bulundu! 81 yaşındaki kayıp adama olduğu düşünülüyor
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Ağaç dibinde insan kemikleri bulundu! 81 yaşındaki kayıp adama olduğu düşünülüyor

Bingöl'de ağaç dibinde insan ait kemikler ve kıyafet bulundu. 17 Nisan'dan beri kayıp olan Hasan Göçük'ün (81) ailesi, olay yerine gelerek, bulunan kıyafetlerin Göçük'e ait olduğunu öne sürdü.

DHA04 Haziran 2021 Cuma 17:44 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 17:44
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Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren çoban, ağacın dibinde insana ait kemik, kıyafet, ayakkabı ve tespih buldu. Çobanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kemikler delil torbasına alınıp, DNA tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Ayrıca 17 Nisan'dan beri kayıp olan Hasan Göçük'ün ailesi, haberi alınca kemiklerin bulunduğu bölgeye geldi. Yakınları, bulunan kıyafetlerin Göçük'e ait olduğunu öne sürdü.

Ailenin beyanı üzerine bulunan kemiklerin Göçük'e ait olduğu değerlendiriliyor.

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