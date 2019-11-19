Böyle yakalandı: Hem hapis hem de para cezası isteniyor

Ağaç keserken yakalandı: Hem hapis hem de para cezası isteniyor Doğu Karadeniz'de teröristler için ormanlara yerleştirilen fotokapana ağaç kesen bir kişi takıldı. Kaçak ağaç keserken fotokapana bir de poz veren şahıs için hem hapis hem de para cezası isteniyor.