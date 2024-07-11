Ağaca düşen yıldırım sonucu 29 koyun telef oldu

Olay, sabah saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Engin Elmas'a (65) ait koyunlardan bazıları etkili olan sağanak nedeniyle ağacın altına girdi. Ağaca yıldırım düşmesi sonucu 29 koyun ölürken, büyük üzüntü yaşayan Elmas, hayvanların yağmurdan korunmak için ağacın altına girdiğini ifade etti.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Hayvan sahibi, "Yıldırım düşmesiyle de maalesef hepsi telef oluyor. Çok üzgünüz ama Allah'tan gelene de bir şey diyemeyiz. Doğma, büyüme hayvancılık yapıyoruz. Babam da hayvancıydı. Ben de oğlum da bu işi yapıyor. Gebze'de uzun yıllardır çiftçilik yapan bir aileyiz. Bugün bizi üzen bir durumla karşılaştık. İlk defa başımıza geliyor ve gerçekten çok üzgünüz" dedi.

ZİRAAT ODASI BAŞKANI'NDAN AİLEYE ZİYARET

Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen de olay yerine giderek hayvanları ölen aile ile görüştü. Elmas'a destek olacaklarını ifade eden Pekşen, "Engin Elmas, bölgemizin güzel üreticilerinden biridir. Bugün böylesi talihsiz bir olayla karşılaştı. Kendisinin yanında olduğumuzu ve tüm imkanlarımızı, büyükşehir belediyemiz olsun, kamu olsun, seferber edeceğimizi söyledik. Bölgemizde başka problemler de oluştu; seralarımız var, onlarda da büyük hasarlar meydana geldi. Oda olarak tüm üreticilerimizin yanındayız" diye konuştu.