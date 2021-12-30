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Ağaçta asılı kaldı! 2,5 saat boyunca kurtarılmayı bekledi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yamaç paraşütüyle Boztepe'den atlayan Fethi Akdoğan, rüzgâra kapılarak ağaca takıldı. Akdoğan, 2,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

DHA30 Aralık 2021 Perşembe 20:36 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 20:36
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Kentin, 530 rakımlı seyir terası niteliğindeki Boztepe'den yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştiren Fethi Akdoğan, pisten havalandıktan sonra kontrolünü kaybetti. Rüzgârın da etkisiyle havada savrulan Akdoğan, ağaca takıldı. Zabıta ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine kurtarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine alana itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler halat yardımıyla Akdoğan'ın bulunduğu yere indi. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma ile Akdoğan, ağaçtan indirildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Akdoğan, arkadaşının aracıyla uzaklaştı.

Öte yandan bir itfaiye eri ise kurtarma çalışmaları sırasında hafif bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeciye sağlık görevlileri müdahale etti.

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